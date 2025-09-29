Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В ГНС обсудили предложения AmCham Азербайджан

    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 18:04
    В Государственной налоговой службе состоялась встреча с делегацией Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Азербайджан).

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, во встрече приняли участие глава службы Орхан Назарли, руководители налоговых органов, руководство и члены AmCham.

    Обсуждался сборник предложений "Белый документ", подготовленный AmCham Азербайджан. В ходе обсуждений были затронуты вопросы, связанные с депозитными счетами НДС, нарушениями налогового законодательства, налогооблагаемой базой по налогу на прибыль юридических лиц, налогообложением нерезидентов, расчетом налоговых обязательств и другими направлениями.

    Орхан Назарли подчеркнул, что налоговые органы ценят открытый диалог и сотрудничество с бизнес-сообществом, которые способствуют развитию предпринимательской среды и укреплению доверия. Руководство AmCham также положительно оценило встречу, отметив ее значение для выражения интересов компаний-членов и поиска оптимальных решений. Стороны договорились продолжить обсуждения в будущем.

    AmCham Азербайджан создана в 1996 году и объединяет более 260 компаний, работающих в различных секторах экономики.

