В ГНС обсудили предложения AmCham Азербайджан

В Государственной налоговой службе состоялась встреча с делегацией Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Азербайджан).

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, во встрече приняли участие глава службы Орхан Назарли, руководители налоговых органов, руководство и члены AmCham.

Обсуждался сборник предложений "Белый документ", подготовленный AmCham Азербайджан. В ходе обсуждений были затронуты вопросы, связанные с депозитными счетами НДС, нарушениями налогового законодательства, налогооблагаемой базой по налогу на прибыль юридических лиц, налогообложением нерезидентов, расчетом налоговых обязательств и другими направлениями.

Орхан Назарли подчеркнул, что налоговые органы ценят открытый диалог и сотрудничество с бизнес-сообществом, которые способствуют развитию предпринимательской среды и укреплению доверия. Руководство AmCham также положительно оценило встречу, отметив ее значение для выражения интересов компаний-членов и поиска оптимальных решений. Стороны договорились продолжить обсуждения в будущем.

AmCham Азербайджан создана в 1996 году и объединяет более 260 компаний, работающих в различных секторах экономики.