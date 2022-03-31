В феврале объем поступивших на Azexport заказов увеличился на 10%

В январе-феврале 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 83,9 млн долларов США.

В январе-феврале 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 83,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 5,3 млн долларов или на 5,94% меньше, чем за первые два месяца 2021 года.

Кроме того, стоимость поступивших на портал Azexport.az экспортных заказов в феврале 2022 года составила 38,7 млн долларов, что на 3,4 млн долларов или 9,6% больше, чем в феврале прошлого года.

За прошлый месяц большинство экспортных заказов поступило на табак, хлопковое волокно, хлопковое масло, гранатовый сок, яблоки, вино, куриное мясо, куриные яйца, сахар, фундук и др.