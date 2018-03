В Европе открылся первый сборочный завод электромобилей Tesla

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Американский автопроизводитель Tesla Motors Inc. открыл первый европейский завод по сборке электромобилей в нидерландском городе Тилбург, отмечаетИнтерфакс со ссылкой на The Financial Times.

Tesla рассчитывает поднять продажи на континенте, чтобы достичь поставленной ранее цели - реализации 500 тыс. автомобилей в год на мировом уровне к 2020 году.

В 2014 году компания поставила на мировой рынок 35 тыс. электромобилей.

Завод в Тилбурге рассчитан на выпуск 90 машин в сутки (450 в неделю), пока это будут только Tesla Model S. Предприятие будет проводить итоговую сборку, получая компоненты и узлы с калифорнийских заводов компании.

Ранее Tesla использовала площадку в Тилбурге исключительно для пересборки готовых автомобилей, информирует Report.

Площадь нидерландского завода - 78 тыс. кв. метров, он располагает 750-метровым крытым тест-треком, насчитывающим около 6 тыс. точек, симулирующих неровности дорожного покрытия.

Наибольшим успехом автомобили Tesla пользуются в Норвегии - 13% продаж в Европе, тогда как на ключевых рынках региона (в Германии, Франции и Испании) электромашины пока не прижились.

При этом в 12 странах Европы уже есть 69 магазинов и сервисных центров Tesla. Кроме того, в регионе больше 1 тыс. станций Supercharger, позволяющих подзарядить литий-ионный аккумулятор Tesla Model S на 80% примерно за 45 минут.