В этом году списаны налоговые долги на 728 млн манатов

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Общая сумма долгов 39 880 налогоплательщиков в государственный бюджет на 1 января составила 1 409 370,7 тыс. манатов, на 1 апреля 41 352 налогоплательщика задолжали в бюджет 1 016 626 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, в первом квартале года долг 35 542 налогоплательщиков составил 251 086,4 тыс. манатов, списаны долги 34 070 налогоплательщиков на 643 831,1 тыс. манатов.

В соответствии с законом "Об урегулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2017 года", безоговорочно списаны налоговые долги 69 329 налогоплательщиков на 728,083 млн манатов.

Кроме того, согласно положениям 2.2 и 3 закона, списаны долги по налоговым санкциям 4 428 налогоплательщиков на сумму 13,761 млн манатов.