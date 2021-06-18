В этом году импорт Азербайджана из Турции вырос более чем на 7%

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 1 млрд 867 млн 447,52 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 1 млрд 867 млн 447,52 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3 млн 652,32 тыс.и долларов или на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот между двумя странами составил 15,8% от общего объема внешней торговли.

Стоимость экспорта Азербайджана в Турцию за пять месяцев текущего года составила 1 млрд 207 млн 014,94 тыс. долларов, что на 42 млн 590,9 тыс. долларов или на 3,41% меньше показателя годом ранее.

Стоимость импорта Азербайджана из Турции составила 660 млн 432,58 тыс. долларов, что на 46 млн 243,22 тыс. долларов или на 7,53% больше, чем год назад.

Экспорт Азербайджана в Турцию составил 16,25% от общего объема экспорта, а импорт из Турции - 15,03% от общего объема импорта.

В результате за январь-май текущего года в торговом обороте между Азербайджаном и Турцией сложилось положительное сальдо в размере 546 млн 582,36 тыс. долларов, что на 88 млн 834,12 тыс. долларов или на 14% меньше, чем годом ранее.