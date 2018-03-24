В Чехии пройдет финансово-экономический форум под названием "Пражские деловые встречи"

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ 26-27 апреля этого года в Праге состоится финансово-экономический форум под названием "Пражские деловые встречи".

Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), форум организовывается Финансово-банковским советом СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ.

В работе форума ожидается участие руководителей национальных (центральных) банков и бирж, представители финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а также руководители инновационных и инвестиционных компаний государств – участников Содружества и Европейского союза.

В деловой программе форума будут рассмотрены такие вопросы как поиск новых форматов взаимодействия финансовых рынков СНГ и ЕС, экспортное финансирование, развитие цифровой экономики, представление инвестиционных проектов. Участники Форума "Пражские деловые встречи" получат возможность встретиться с представителями крупного бизнеса, инвесторами и специалистами.

Исполком СНГ приглашает к участию в мероприятии представителей деловых кругов Азербайджана.