В Будапеште открыт Центр тюркских исследований

В Будапеште при Университете государственной службы Людовика состоялось открытие Центра тюркских исследований.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), в мероприятии в венгерской столице приняла участие руководитель Центра исследований тюркского мира при ЦАЭРК Вусала Джафарова.

Новый центр будет способствовать развитию связей Венгрии с тюркским миром, укреплению академического сотрудничества, стратегического диалога и культурного взаимодействия.