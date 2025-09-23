Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Будапеште открыт Центр тюркских исследований

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 16:55
    В Будапеште открыт Центр тюркских исследований

    В Будапеште при Университете государственной службы Людовика состоялось открытие Центра тюркских исследований.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), в мероприятии в венгерской столице приняла участие руководитель Центра исследований тюркского мира при ЦАЭРК Вусала Джафарова.

    Новый центр будет способствовать развитию связей Венгрии с тюркским миром, укреплению академического сотрудничества, стратегического диалога и культурного взаимодействия.

