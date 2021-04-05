В ближайшие три года PASHA Bank откроет новые региональные филиалы

Руководство банка также заявило о планах по увеличению капитала

В течение 2021-2023 годы ОАО PASHA Bank планирует открыть новые бизнес-центры в регионах Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил на онлайн пресс-конференции председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов.

По словам Кязимова, в настоящее время нет решения об открытии конкретного филиала в каком-либо регионе, однако вопрос остается в центре внимания банков в контексте поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Руководство банка также заявило о планах по увеличению капитала: "Для поддержания адекватности капитала на уровне 15% мы планируем привлечь от акционеров капитал в размере 49,6 млн манатов".

В 2020 году уставный капитал банка был увеличен с 333 до 354,5 млн манатов.

Т. Кязимов отметил, что в рамках реализации стратегии, охватывающей 2021-2023 годы, корпоративный кредитный портфель PASHA Bank планируется увеличить на 1 млрд манатов: "Особо хочу отметить, что мы планируем увеличить корпоративный кредитный портфель с 2 млрд до 3 млрд манатов, а портфель по МСП - до 350 млн манатов".