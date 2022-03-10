В Баку состоялось открытие Фестиваля риса

В Баку состоялось открытие Фестиваля риса, организованного посольством Пакистана в Азербайджане.

В Баку состоялось открытие Фестиваля риса, организованного посольством Пакистана в Азербайджане.

Как передает Report, фестиваль проводится в рамках мероприятий в честь 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи отметил, что Исламабад ищет новые возможности для развития экономических отношений с Баку. Пакистан является одним из лидеров в экспорте риса и также готов предложить высококачественный рис Азербайджану.

По словам посла, в рамках фестиваля состоятся B2B встречи предпринимателей и производителей риса.

Советник министра экономики Масим Мамедов в свою очередь отметил, что Азербайджан и Пакистан связывает тесное экономическое сотрудничество, однако страны заинтересованы в дальнейшем увеличении торгового оборота и диверсификации экономических отношений.