В Баку состоялось открытие Астраханского делового центра

Сегодня в Баку состоялось официальное открытие Делового центра Астраханской области Российской Федерации.
Как сообщает Report, в церемонии открытия Центра приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Наряду с открытием Делового центра, состоялось открытие офиса Центра образования, науки и технологий Астраханского Государственного Университета.
Отметим, что делегация, возглавляемая губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, находится с визитом в Баку.