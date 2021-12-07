В Баку состоялось открытие Астраханского делового центра

Сегодня в Баку состоялось официальное открытие Делового центра Астраханской области Российской федерации.

Сегодня в Баку состоялось официальное открытие Делового центра Астраханской области Российской Федерации.

Как сообщает Report, в церемонии открытия Центра приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Наряду с открытием Делового центра, состоялось открытие офиса Центра образования, науки и технологий Астраханского Государственного Университета.

Отметим, что делегация, возглавляемая губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, находится с визитом в Баку.