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    ​В Баку состоится азербайджано-российский бизнес-форум

    На форуме примут участие около 70 российских компаний

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум.

    Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), на мероприятии, которое состоится 20 июня, примут участие около 70 российских компаний, специализирующихся в отрасли пищевой промышленности, финансов, энергетики, транспорта, тяжелой и легкой промышленности, торговли, здравоохранения и др.

    Форум пройдет при поддержке министерства экономики и организации Azpromo. 

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