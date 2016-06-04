​В Баку состоится азербайджано-российский бизнес-форум

4 июня, 2016 13:28

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум. Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), на мероприятии, которое состоится 20 июня, примут участие около 70 российских компаний, специализирующихся в отрасли пищевой промышленности, финансов, энергетики, транспорта, тяжелой и легкой промышленности, торговли, здравоохранения и др. Форум пройдет при поддержке министерства экономики и организации Azpromo.