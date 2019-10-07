Члены Тюркской торгово-промышленной палаты подпишут в Баку многосторонний меморандум

На встрече членов Тюркской торгово-промышленной палаты в рамках 7-го Саммита Тюркского совета, который пройдет в Баку 14-15 октября текущего года, будет подписан соответствующий многосторонний меморандум.

Как передает Report, об этом было заявлено в ходе заседания Тюркского делового совета, которое прошло в Ташкенте. В его работе приняли участие руководители торгово-промышленных палат Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Венгрии. Азербайджан на данном мероприятии представлял президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев.

На заседании были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами организации, укрепления регионального взаимодействия в сферах торговли, промышленности и предпринимательства. Также участники заседания определили основные направления деятельности Тюркской торгово-промышленной палаты. Кроме того, сторонами обсужден вопрос вступления торгово-промышленной палаты Узбекистана в членство Тюркской торгово-промышленной палаты.