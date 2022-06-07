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В Баку проведут работы по благоустройству на 3,8 млн манатов

В Баку проведут работы по благоустройству на 3,8 млн манатов ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", созданное при Исполнительной власти города Баку, завершило 3 открытых тендера на ремонт асфальтового покрытия на межквартальных дорогах и тротуарах, подготовку проектно-сметной документации по
Бизнес
7 июня 2022 г. 11:47
В Баку проведут работы по благоустройству на 3,8 млн манатов

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", созданное при Исполнительной власти города Баку, завершило 3 открытых тендера на ремонт асфальтового покрытия на межквартальных дорогах и тротуарах, подготовку проектно-сметной документации по ремонту зданий, относящихся к государственному жилищному фонду, закупку работ по продолжению ремонтно-восстановительных работ административного здания.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ООО Xezer-Construction, ООО Creat Company и жилищно-строительный кооператив Cronos.

Компаниям-победителям будут выплачены 2 млн 510,7 тыс. манатов, 285,6 тыс. манатов и 980,9 тыс. манатов, в целом 3 млн 777,2 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 3,8 milyon manatlıq abadlıq işləri aparacaq

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