В Баку проведут работы по благоустройству на 3,8 млн манатов

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", созданное при Исполнительной власти города Баку, завершило 3 открытых тендера на ремонт асфальтового покрытия на межквартальных дорогах и тротуарах, подготовку проектно-сметной документации по

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", созданное при Исполнительной власти города Баку, завершило 3 открытых тендера на ремонт асфальтового покрытия на межквартальных дорогах и тротуарах, подготовку проектно-сметной документации по ремонту зданий, относящихся к государственному жилищному фонду, закупку работ по продолжению ремонтно-восстановительных работ административного здания.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ООО Xezer-Construction, ООО Creat Company и жилищно-строительный кооператив Cronos.

Компаниям-победителям будут выплачены 2 млн 510,7 тыс. манатов, 285,6 тыс. манатов и 980,9 тыс. манатов, в целом 3 млн 777,2 тыс. манатов.