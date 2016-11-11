В Баку прошел Форум по развитию человеческих ресурсов - 2016

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Около 1 500 обращений из 450 компаний поступило для участия в Форум по развитию человеческих ресурсов – 2016. Как сообщает Report, об этом заявил на открытии форума председатель правления ОАО PASHA Hayat Sigorta Мурсал Рустамов.

По словам М.Рустамова, регистрацию прошли всего 350 участников.

Замминистра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев заявил, что ООН включил Азербайджан в список стран с высоким уровнем благосостояния: "Если в 1995 году в госсекторе работало 56%, в 2016 году эта цифра сократилась на 25%. Сейчас мужчины составляют 51,1%, женщины – 48,9% экономически активного населения".

Он отметил, что за 10 месяцев статус безработного получили 11 тыс. человек: "Происходящие в экономике процессы повлияли на строительный сектор. За этот период в строительном секторе трудовые договора расторгнуты с 4 тыс., в финансовом и страховом – с 2 тыс. человек. За 10 месяцев за работой обратились 195 тыс. человек, из них 53 тыс. обеспечены работой, 11 тыс. получили статус безработного".