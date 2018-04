Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 14-15 ноября в Баку пройдет азербайджано-японский бизнес-фестиваль.

Как сообщила Report председатель Азербайджано-японского общественного объединения "Сакура" Тарана Гусейнова, на мероприятии примут участие около 40 японских компаний, функционирующих в области здравоохранения, косметики, текстильной, пищевой промышленности, сотрудники посольства Японии в Азербайджане, представители бизнес кругов Азербайджана, а также эксперт в области экономики из Японии Казуясу Ишида и организатор бизнес-фестиваля - главный менеджер компании " AS Global Co LTD" Нориюки Хотта.

По словам Т.Гусейновой, основная цель проведения мероприятия - укрепить деловые отношения между Японией и Азербайджаном. По ее словам, после мероприятия в Баку планируется также организовать азербайджано-японский бизнес форум в Токио.

Председатель также добавила, что мероприятие будет нацелено на привлечение японских компаний к сотрудничеству в таких проектах как TAP, TANAP, Khazar Islands и др.