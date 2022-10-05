О нас

В Баку пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций

В Баку пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций 17-18 ноября в Баку при совместной организации Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана.
Бизнес
5 октября 2022 г. 15:48
В Баку пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций

17-18 ноября в Баку при совместной организации Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на KOBİA.

Одной из главных целей форума является обсуждение с участием представителей местных и международных организаций, государственных структур, бизнесменов, инвесторов, экспертов и стартапов путей развития нового видения в сфере поддержки молодых предпринимателей и укрепления стартап-экосистемы в Азербайджане, Евразии и странах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС). В этих целях в рамках форума пройдет выставка стартапов из различных стран. Отечественным и зарубежным стартапам будет предоставлена возможность представить свои проекты инвесторам.

Желающие принять участие в выставке азербайджанские стартапы могут подать заявку до 20 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan İnvestisiya və Gənc Sahibkarlar Forumu keçiriləcək

Экслюзивные новости

Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi