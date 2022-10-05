В Баку пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций

17-18 ноября в Баку при совместной организации Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана.

17-18 ноября в Баку при совместной организации Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики пройдет Форум молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на KOBİA.

Одной из главных целей форума является обсуждение с участием представителей местных и международных организаций, государственных структур, бизнесменов, инвесторов, экспертов и стартапов путей развития нового видения в сфере поддержки молодых предпринимателей и укрепления стартап-экосистемы в Азербайджане, Евразии и странах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС). В этих целях в рамках форума пройдет выставка стартапов из различных стран. Отечественным и зарубежным стартапам будет предоставлена возможность представить свои проекты инвесторам.