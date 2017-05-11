В Баку проходит презентация проекта электронного аукциона по приватизации госсобственности

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Государственной службе реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества проходит презентация проекта “Электронный аукцион по приватизации находящихся в госсобственности транспортных средств и оборудования”.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, заместитель председателя комитета Рафик Джалилов сказал, что это начало новой эры в области приватизации государственного имущества в Азербайджане.

“После запуска нового сервиса отпадет необходимость в посещении аукционных центров лицами, желающими приобрести госимущество. Предприниматели и рядовые граждане смогут участвовать в аукционах в онлайн-режиме, не покидая своих домов и офисов. Внедрение электронных торгов позволит инвесторам участвовать в аукционе не только из Азербайджана, но и из любой точки мира”, - сказал представитель комитета.

По словам Р. Джалилова, цель проведения электронных торгов состоит в повышении прозрачности, упрощении и оптимизации процесса, обеспечении оперативности, создании возможностей для привлечения инвесторов к процессу.