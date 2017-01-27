В Баку проходит научно-практическая конференция по экономической безопасности

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском государственном экономическом университете начала работу научно-практическая конференция на тему: "Экономическая безопасность: аспекты упрощения и защиты торговли".

Как сообщает Report, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия принимает участие на мероприятии в качестве специального гостя.

Мероприятие открыли вступительным словом ректор университета Адалят Мурадов, председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия.

На конференции было представлено 27 докладов экспертами из Азербайджана, Литвы, Украины, Лаоса, Китая, Узбекистана, России, Венгрии, Македонии, Италии, США, а также представителями ВТО. Мероприятие продолжено параллельными сессиями на темы "Экономические средства регулирования - поддержка международной торговли" и "Формы государственного контроля - правовое урегулирование".