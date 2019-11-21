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В Баку проходит конференция "Цели устойчивого развития и бизнес-среда"

​В Баку проходит конференция Цели устойчивого развития и бизнес-среда

Сегодня в Баку проходит конференция на тему "Цели устойчивого развития и бизнес-среда" при организации Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK).

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках Глобальной недели предпринимательства.

На конференции будут представлены результаты опроса, охватывающего различные параметры экономического развития, который проводился среди предпринимателей ASK при поддержке Международной организации труда, будет обсужден бизнес-климат в стране. В обсуждениях примут участие представители министерств экономики, труда и социальной защиты населения, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и других социальных партнеров ASK.

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