В Баку проходит конференция "Цели устойчивого развития и бизнес-среда"

Сегодня в Баку проходит конференция на тему "Цели устойчивого развития и бизнес-среда" при организации Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK).

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках Глобальной недели предпринимательства.

На конференции будут представлены результаты опроса, охватывающего различные параметры экономического развития, который проводился среди предпринимателей ASK при поддержке Международной организации труда, будет обсужден бизнес-климат в стране. В обсуждениях примут участие представители министерств экономики, труда и социальной защиты населения, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и других социальных партнеров ASK.