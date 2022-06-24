В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР

Сегодня в Баку проходит бизнес-форум Азербайджан - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр финансов Самир Шарифов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин и другие официальные лица.
Напомним, что вчера состоялось 24-е ежегодное заседание ЧБТР. В мероприятии приняли участие представители стран, являющихся членами банка - Албания, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Греция и Украина.