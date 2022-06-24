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В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР

В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР Сегодня в Баку проходит бизнес-форум Азербайджан - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).
Бизнес
24 июня 2022 г. 10:39
В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-ЧБТР

Сегодня в Баку проходит бизнес-форум Азербайджан - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр финансов Самир Шарифов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин и другие официальные лица.

Напомним, что вчера состоялось 24-е ежегодное заседание ЧБТР. В мероприятии приняли участие представители стран, являющихся членами банка - Албания, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Греция и Украина.

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Версия на английском языке Baku hosts Azerbaijan-BSTDB business forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-QDTİB biznes forumu keçirilir

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