В Баку проходит азербайджано-австралийский бизнес-форум

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начался азербайджано-австралийский бизнес-форум.

Как сообщает Report, мероприятие открыл глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

Он отметил, что в Азербайджане зарегистрированы 12 компаний с австралийским капиталом: "Эти компании задействованы в нефтегазовом секторе Азербайджана. В настоящее время товарооборот между Азербайджаном и Австралией слабый, и мы постараемся обсудить этот вопрос на форуме".

Выступая на бизнес-форуме, член австралийской делегации Джон Хэммонд сообщил, что его страну на мероприятии представляют 27 человек.