В Баку открылась международная выставка Made in BRICS & SCO

В Баку прошло открытие международной выставки Made in BRICS SCO.

В Баку состоялось открытие международной выставки Made in BRICS & SCO.

Как передает Report, в выставке принимают участие производители и поставщики различных товаров и услуг стран, входящих в БРИКС и ШОС, а также их партнеров.

На открытии с вступительной речью выступил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, который отметил, что торговое представительство всегда готово оказывать содействие развитию бизнес- сотрудничества между РФ и Азербайджаном.

"Мы видим взаимный интерес бизнеса к продолжению нашего диалога, к получению взаимной прибыли и продвижению своих самых современных разработок", - сказал Р. Мирсаяпов.

Торгпред отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и РФ развивается очень активно, проводятся контакты на самом высоком уровне.