В Баку открылась международная выставка Made in BRICS & SCO

В Баку состоялось открытие международной выставки Made in BRICS & SCO.
Как передает Report, в выставке принимают участие производители и поставщики различных товаров и услуг стран, входящих в БРИКС и ШОС, а также их партнеров.
На открытии с вступительной речью выступил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, который отметил, что торговое представительство всегда готово оказывать содействие развитию бизнес- сотрудничества между РФ и Азербайджаном.
"Мы видим взаимный интерес бизнеса к продолжению нашего диалога, к получению взаимной прибыли и продвижению своих самых современных разработок", - сказал Р. Мирсаяпов.
Торгпред отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и РФ развивается очень активно, проводятся контакты на самом высоком уровне.