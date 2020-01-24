​В Баку откроют представительство "Каспийской недели"

"Каспийская неделя: Платформа глобальных идей", организованная в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, прошла на высоком уровне.

Об этом командированному в Давос корреспонденту Report рассказал председатель Оргкомитета "Каспийской недели" Мурат Сеитнепесов, комментируя итоги мероприятия.

"Для участия в "Каспийской неделе" было зарегистрировано более 3000 кандидатов. Активные дискуссии прошли по темам, значимым как для Большого Каспийского региона, так и для всего мира. В этом году нам удалось привлечь Швейцарию к участию в мероприятии. Мы обсудили возможности инвестирования этой страны в Большой Каспийский регион, рассмотрели возможности совместной деятельности на основе меморандума по проекту "Один пояс-один путь", подписанного между Швейцарией и Китаем в апреле прошлого года. Мы хотим использовать огромный потенциал Швейцарии для урегулирования вопросов в Большом Каспийский регионе".

М.Сеитнепесов также коснулся будущих планов "Каспийской недели": "В этом году в нашем мероприятии приняли участие делегации стран Большого Каспийского региона. В мероприятии присутствовал премьер-министр Грузии. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла близкое участие в нем. Двумя нашими новыми участниками стали ООО AzerTelecom, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт". Гендиректор Бакинского порта проинформировал участников мероприятия о транзитном потенциале Азербайджана. Кроме того, мы решили открыть представительство "Каспийской недели" в Баку для укрепления сотрудничества с правительством и компаниями Азербайджана".

В мероприятии обсуждалась ситуация в Афганистане и восстановление мира в этой стране. Мы договорились создать центр Think Thank в Женеве, Швейцария, где эксперты смогут высказать свои заключения и рекомендации по ситуации.

"Радует, что в рамках форума подписан меморандум о взаимопонимании с AzerTelecom. "Каспийская неделя" уже начала приносить конкретные результаты. Кроме того, были подписаны другие меморандумы, в том числе с швейцарской компанией Integral Petroleum. У нас есть ряд проектов по развитию Большого Каспийского региона. Один из проектов связан с контейнерными грузоперевозками в данный регион. Сегодня мы являемся одним из партнеров Всемирного экономического форума. Мы пытаемся реализовать этот проект совместно, чтобы обеспечить своевременную доставку грузов контейнерами в регион. Таможенные и пограничные службы, банки и страховые компании будут вовлечены в данный проект".

Председатель Оргкомитета поблагодарил коллектив агентства Report за активное освещение Каспийской недели: "С первого дня вы активно освещали это событие. В следующем году мы будем рады пригласить вас сюда. У нас большие перспективы. Наша цель - развивать не только экономическое сотрудничество, но и охватывать вопросы культуры и образования".