В Баку началась налоговая конференция

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в рамках сотрудничества Американской торговой палаты (AmCham) и министерства налогов Азербайджана началась 5-я ежегодная налоговая конференция "Развитие и соблюдение в налоговой системе".

Как сообщает Report, конференция будет состоять из двух панелей. Согласно программе, в первой панели предусмотрены выступления на темы относительно налогового управления и направления его усовершенствования в Азербайджане, а во второй панели - на темы налоговой администрации и совершенствования коммуникации между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Мероприятие вступительной речью открыл президент AmCham Ильгар Велиев, который рассказал о значении мероприятия.

Руководитель Департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов Натиг Ширинов проинформировал о последних поправках в Налоговом кодексе: "Владельцы объектов, предоставляющих услуги розничного обслуживания и общественного питания, годовой оборот которых составляет до 200 тыс. манатов, будут платить 6% и 8% налогов в упрощенной форме. Лица, не соблюдающие принципы прозрачности в этой сфере, в первый раз будут оштрафованы на 2 тыс. манатов, во второй раз - на 4 тыс. манатов, а в последующий - на 6 тыс. манатов".