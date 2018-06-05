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    В Баку начал свою работу бизнес-форум Азербайджан-ЕС

    © Report

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Баку начал свою работу бизнес-форум между Азербайджаном и Евросоюзом.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством ЕС в Азербайджане и Германо-Азербайджанской палатой внешней торговли (АНК).

    На форуме выступят  исполнительный директор АНК Тобиас Бауман, посол ЕС в  Азербайджане Кестутис Янкаускас, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные  лица.

    Затем пройдут обсуждения в рамках панелей, а также будут организованы В2В встречи между представителями компаний из Азербайджана и Европы. 

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