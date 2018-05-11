В Baku Busıness Factory стартовал прием новых проектов в коворкинг-центр

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В центре бизнес-инкубации Baku Business Factory дан старт 5-му приему проектов на освободившиеся места в коворкинг-центре.

Как сообщает Report, коворкинг-центр BBF предлагает офисные места со всеми условиями для работников различных секторов. Членами центра могут стать стартапы и фрилансеры. Места для стартапов предусмотрены в количестве одного или группы в составе не более трех человек.

Проекты, которым будет дан старт в BBF, бесплатно обеспечиваются всем необходимым, включая рабочий стол, юридический адрес, услуги ресепшн, городской телефон, интернет, принтер, сканер, залы для заседаний, игровой зал и кухня. Они также могут воспользоваться организованными BBF менторскими программами по различным отраслям.

В настоящее время в центре разрабатываются несколько успешных проектов, в рамках которых также ведется работа по открытию собственного бизнеса.

Для того, чтобы стать членом коворкинг-центра, необходимо заполнить анкету "ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ" на официальном сайте BBF (www.bbf.az). Заявка рассматривается правлением BBF, и в случае ее принятия с заявителем свяжутся.

В ходе отбора наибольшее внимание будет уделяться следующим критериям: проекты или лица, способные проводить совместную работу в открытом рабочем пространстве, однофункциональные проекты, которые направлены на удовлетворение конкретных потребностей клиентов (многофункциональные проекты не принимаются), инновационные проекты или лица, которые работают по принципу польза-заработок в удовлетворении потребностей клиентов.

Единственной целью BBF, который не ждет никакой материальной выгоды от отобранных проектов, является развитие их бизнеса и превращение в конкурентоспособные компании на глобальном рынке.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте BBF (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.