В ​Baku Business Factory прошел семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование"

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению бизнес-знаний молодежи.
Как сообщает Report, с этой целью в офисе BВF был организован семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование" для стартапов и лиц, желающих заняться бизнесом.
Основная тема семинара была связана с юридическими процессами, необходимыми для учреждения бизнеса, правилами и путями ведения налогового и бухгалтерского учета для новосозданных компаний и другими правовыми нормами. Целью семинара было доведение до желающей заняться бизнесом молодежи знаний, необходимых для правильного осуществления всех работ с правовой точки зрения в начале их деловой деятельности.
Тренинг проведен учредителем и руководителем компании Azor Academy Орханом Азаховым.
В семинаре наряду с представителями стартапов, зарегистрированных в Baku Business Factory, приняли участие и другие заинтересованные лица.
Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.
News DepartmentАвтор новости
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