В ​Baku Business Factory прошел семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование"

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению бизнес-знаний молодежи.

Как сообщает Report, с этой целью в офисе BВF был организован семинар на тему "Стартап и налоговое регулирование" для стартапов и лиц, желающих заняться бизнесом.

Основная тема семинара была связана с юридическими процессами, необходимыми для учреждения бизнеса, правилами и путями ведения налогового и бухгалтерского учета для новосозданных компаний и другими правовыми нормами. Целью семинара было доведение до желающей заняться бизнесом молодежи знаний, необходимых для правильного осуществления всех работ с правовой точки зрения в начале их деловой деятельности.

Тренинг проведен учредителем и руководителем компании Azor Academy Орханом Азаховым.

В семинаре наряду с представителями стартапов, зарегистрированных в Baku Business Factory, приняли участие и другие заинтересованные лица.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.