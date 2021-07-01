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В Azexport поступили заявки на 2,4 млрд долларов

В Azexport поступили заявки на 2,4 млрд долларов В январе-мае в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 194,3 млн долларов США.
Бизнес
1 июля 2021 г. 12:24
В Azexport поступили заявки на 2,4 млрд долларов

В январе-мае в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 194,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 145 стран мира с 1 января 2017 года, в течение 53 месяцев составила 2,39 млрд долларов США.

В первой пятерке по объему экспортных заявок, поступивших на портал за 5 месяцев текущего года, оказались США (5,1 млн долларов), Великобритания (4,1 млн долларов), Франция (3,8 млн долларов), Малайзия (3,6 млн долларов) и ОАЭ (727 тыс. долларов).

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Версия на азербайджанском языке "Azexport" indiyə qədər 2,4 milyard dollarlıq sifariş qəbul edib

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