В Azexport поступили заявки на 2,4 млрд долларов

В январе-мае в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 194,3 млн долларов США.

В январе-мае в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 194,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 145 стран мира с 1 января 2017 года, в течение 53 месяцев составила 2,39 млрд долларов США.

В первой пятерке по объему экспортных заявок, поступивших на портал за 5 месяцев текущего года, оказались США (5,1 млн долларов), Великобритания (4,1 млн долларов), Франция (3,8 млн долларов), Малайзия (3,6 млн долларов) и ОАЭ (727 тыс. долларов).