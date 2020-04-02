​В Азербайджане ввели единую декларацию

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Для сокращения предоставляемой отчетности, экономии времени и снижения административной нагрузки на налогоплательщиков, министерство налогов Азербайджана ввело единую декларацию.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, соответствующим приказом Министерства налогов утвердило единую форму декларации (отчета) по налогу, удержанному у источника выплаты в связи с работой по найму, сборам по обязательному государственному социальному страхованию, обязательному государственному социальному страхованию, страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию.

Единая форма объединила "Декларацию по налогу, удержанному у источника выплаты в связи с работой по найму”, "Ежеквартальный отчет по обязательному государственному социальному страхованию”, " Ежеквартальный отчет по страхованию от безработицы” и " Ежеквартальный отчет по обязательному медицинскому страхованию”.

Отметим, что подача единой декларации налогоплательщиками началась с 1 апреля.