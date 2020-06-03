​В Азербайджане вступили в силу налоговые льготы в связи с пандемией

В Азербайджане вступили в силу налоговые льготы и освобождения от уплаты налогов в связи со значительным изменением экономической ситуации в результате распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Лица, в отношении которых применяется временный налоговый режим, получили льготы и освобождения по следующим видам налогов:

- 100% по налогу на имущество и землю;

- 75% по налогу на прибыль (доход);

- 50% по упрощенному налогу.