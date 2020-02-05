 Наверх

В Азербайджане выиграли крупный джекпот

​В Азербайджане выиграли крупный джекпот

В Азербайджане выиграли первый в этом году джекпот в лотерее 6/40.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО Azerlotereya Министерства экономики.

По данным, выигрышным оказался билет №057358 с джекпотом в размере 183 614 манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!