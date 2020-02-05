​В Азербайджане выиграли крупный джекпот

В Азербайджане выиграли первый в этом году джекпот в лотерее 6/40.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО Azerlotereya Министерства экономики.

По данным, выигрышным оказался билет №057358 с джекпотом в размере 183 614 манатов.