​В Азербайджане создан онлайн-супермаркет

Граждане Азербайджана смогут заказывать еду и продукты онлайн, не выходя из дома.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики.
С этой целью при поддержке KOBİA создан онлайн-супермаркет (приложение BakuMart Supply).
Доставка заказов через BakuMart Supply в период карантина бесплатна.
Заказы возможны только через сайт (https://bakumart.az/#/landing) и мобильное приложение:
Ссылка на скачивание для пользователей iOS - bit.ly/bakumartiosA.
Ссылка на скачивание для пользователей Android - bit.ly/bakumartandroid.