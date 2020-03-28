​В Азербайджане создан онлайн-супермаркет

Граждане Азербайджана смогут заказывать еду и продукты онлайн, не выходя из дома.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики.

С этой целью при поддержке KOBİA создан онлайн-супермаркет (приложение BakuMart Supply).

Доставка заказов через BakuMart Supply в период карантина бесплатна.

Заказы возможны только через сайт (https://bakumart.az/#/landing) и мобильное приложение:

Ссылка на скачивание для пользователей iOS - bit.ly/bakumartiosA.

Ссылка на скачивание для пользователей Android - bit.ly/bakumartandroid.