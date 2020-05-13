В Азербайджане при господдержке создается частный животноводческий комплекс

В Шамахинском районе начнет функционировать частный животноводческий и растениеводческий комплекс, который размещается на административной территории района на площади 700 га.

Как сообщает Report, принадлежащая ООО "Agro Fresh" ферма предназначена для содержания 1 200 голов животных голштинской породы.

Комплекс включит в себя пахотные земли, орошаемые по системе Пивот, кормовой цех, коровники, логистический центр, зону обработки навоза, водный резервуар, офисное здание и общежитие. Агентство аграрного кредитования и развития (AKİA) при Министерстве сельского хозяйства оказало поддержку в приобретении необходимого оборудования и ирригационных установок для комплекса.

Так, в соответствии с утвержденным указом президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2018 года "Порядком использования средств Агентства аграрного кредитования и развития", государство субсидировало 40% таможенной стоимости приобретенных для комплекса оборудования и установок. Это оборудование и установки производства Израиля, Европы, Северной Америки и Турции. Годовая производственная мощность фермы составит 4 500 тонн молока. В комплексе планируется обеспечить работой 45 человек.

Отметим, что частный инвестор выделит на реализацию этого проекта 35 млн долларов США.