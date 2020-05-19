В Азербайджане предлагают вновь снизить налоговое бремя предпринимателей

В Азербайджане подготовлена и представлена в Кабинет министров "дорожная карта" по сокращению теневой экономики. Документ представляет собой комплекс мер, и при его подготовке был учтен опыт передовых стран.

Об этом Report сообщил председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов.

По его словам, Кабмин уже направил документ в соответствующие структуры для получения заключений: "После этого ожидается принятие различных мер в направлении внедрения "дорожной карты"".

В.Новрузов отметил, что в документе содержатся положения, связанные с совершенствованием налогового законодательства, в том числе такие вопросы как совершенствование учета, отчетности, контроля, широкое применение общественного контроля: "Основной целью является оптимальное облегчение налогового бремени предпринимателей, чтобы предотвратить случаи уклонения от налогов, "теневую экономику".

Напомним, что в Милли Меджлис поступит обширный законодательный пакет по сокращению "теневой экономики", стимулированию прозрачности.