Госструктуры и компании продолжают перечислять средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Государственные структуры и частные компании в Азербайджане продолжают выказывать поддержку проводимым в стране мероприятиям, направленным на борьбу с коронавирусом.

Как передает Report, еще несколько госструктур и компаний примкнуло к инициативе президента Азербайджана и перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Министерство внутренних дел перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента от 19 марта 2020 года, 1млн манатов.

Ведущая лизинговая компания страны HERMES FİNANCE перечислила 10 тыс. манатов.

Инициативу главы государства также поддержали Азербайджанский технический университет, перечисливший в Фонд поддержи 50 тыс. манатов, Азербайджанский медицинский университет, пожертвовавший Фонду 50 тыс. манатов.

ООО UGE Middle East Development Azerbaijan перечислило на счет Фонда 2 000 000 манатов.

Руководство Государственного комитета статистики и ОАО "Азеришыг" перечислили в Фонд месячную зарплату.