​В Азербайджане открывается торговый дом Узбекистана

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Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО "Торговый дом Узбекистана".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, торговый дом зарегистрирован по юридическому адресу – г. Баку, Наримановский район, улица Саламзаде, дом 65B, юридическим представителем является Самир Эльчин оглу Джафаров.

Уставный капитал компании составляет 20 манатов.

Отметим, что в январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 30 млн 534,75 тыс. долларов США, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период экспорт сократился на 20,6% и составил 4 млн 858,12 тыс. долларов США, а импорт увеличился на 43,3% и составил 25 млн 676,63 тыс. долларов США.