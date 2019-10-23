​В Азербайджане могут отменить импортное карантинное разрешение

В Азербайджане пересматривают законодательство о фитосанитарном контроле.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала завотделом Агентства продовольственной безопасности, государственный фитосанитарный инспектор Хаяла Дадашова.

По ее словам, импортное карантинное разрешение отменено в нескольких странах: "Его наличие является барьером. Все товары предпринимателей должны свободно ввозиться в страну. Отмена этого разрешения упростит ввоз всех грузов".

Завотделом сообщила, что документ об отмене разрешения в настоящее время рассматривается предпринимателями. На следующем этапе законопроект будет представлен в Милли Меджлис.