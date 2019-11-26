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Глава ГТК: В Азербайджане контрабанду предотвращают при помощи нового оборудования

В Азербайджане контрабанду предотвращают при помощи оборудования

Если раньше суточная вместимость стоянок для транспорта на пограничных пунктах пропуска составляла 200 единиц, сейчас этот показатель на уровне 450-600 единиц.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

По его словам, на пунктах пропуска установлено новое оборудование, в том числе аппараты body scan, при помощи которых предотвращаются случаи контрабанды.

"С использованием этого оборудования за последние два года было изъято из оборота около 2 тонн наркотических средств", - сказал Мехтиев.

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