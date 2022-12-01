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В Азербайджане заключены меморандумы о сотрудничестве в сфере бизнеса

В Азербайджане заключены меморандумы о сотрудничестве в сфере бизнеса В Баку при организации Государственного агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Международной сети малых и средних предприятий (INSME) состоялась 18-я ежегодная встреча INSME на тему "Укрепление МСП: диверсифик
Бизнес
1 декабря 2022 г. 12:05
В Азербайджане заключены меморандумы о сотрудничестве в сфере бизнеса

В Баку при организации Государственного агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и Международной сети малых и средних предприятий (INSME) состоялась 18-я ежегодная встреча INSME на тему "Укрепление МСП: диверсификация экономики и зеленое развитие", на полях которой был подписан ряд документов.

Как сообщает Report, подписанными документами стали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между KOBIA и Агентством по продвижению малого и среднего бизнеса Болгарии, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между INSME и World Business Angels Forum.

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