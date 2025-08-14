В Азербайджане за 7 месяцев в налоговые органы поступило около 275 тысяч обращений

За январь-июль этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 274 859 обращений, в том числе в июле - 46 237.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, 93,3% ежемесячных обращений составляли заявления, 6,6% - жалобы, 0,1% - различные предложения.

Рассмотрение 72,4% обращений было завершено в отчетный период, а 27,6% находятся в процессе исполнения. Из рассмотренных обращений 65,3% были решены, по 33,3% были даны соответствующие разъяснения, по остальным были приняты меры в соответствии с законодательством.