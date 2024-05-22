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В Азербайджане вводятся новшества в связи с регистрацией компаний с иностранным капиталом

В Азербайджане вводятся новшества в связи с регистрацией компаний с иностранным капиталом В Азербайджане будет введен ряд новшеств, связанных с регистрацией коммерческих структур с иностранными инвестициями.
Бизнес
22 мая 2024 г. 12:36
В Азербайджане вводятся новшества в связи с регистрацией компаний с иностранным капиталом

В Азербайджане будет введен ряд новшеств, связанных с регистрацией коммерческих структур с иностранными инвестициями.

Как сообщает Report, об этом сообщила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева в ходе презентации дорожных карт на 2024 год в соответствующей области.

Она отметила, что дорожная карта на 2024 год по индикатору "Вхождение в бизнес" предусматривает реализацию 16 различных мероприятий по 2 субиндикаторам: "В рамках предстоящей работы планируется расширить координацию баз данных государственных органов, участвующих в процессе регистрации, создать техническую возможность в связи с ведением реестра бенефициарных владельцев".

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