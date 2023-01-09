В Азербайджане введено в эксплуатацию еще одно месторождение полезных ископаемых

На очередном аукционе по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, организованном совместно Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов, в эксплуатацию были введены 13 гектаров месторождения глины "Бабазанен-III", расположенного в Сальянском районе.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
Победителем аукциона стало ООО "Кёрпу-Бина-Тикинти".
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