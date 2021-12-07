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В Азербайджане возобновили деятельность около 8 тыс. юридических лиц

В Азербайджане возобновили деятельность около 8 тыс. юридических лиц В январе-ноябре текущего года число возобновивших деятельность юридических лиц увеличилось на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 7 780.
Бизнес
7 декабря 2021 г. 15:02
В Азербайджане возобновили деятельность около 8 тыс. юридических лиц

В январе-ноябре текущего года число возобновивших деятельность юридических лиц увеличилось на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 7 780.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Азербайджана.

Согласно информации, за последний год число плательщиков НДС, возобновивших деятельность, увеличилось на 2,5%.

На 1 декабря текущего года количество зарегистрированных активных коммерческих организаций увеличилось на 13,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а удельный вес вырос до 59,8%. Число активных плательщиков НДС в составе коммерческих организаций увеличилось на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом за сопоставимый период количество плательщиков НДС в составе коммерческих организаций увеличилось на 11,3% и составило 41 543.

По состоянию на 1 декабря текущего года государственную регистрацию прошли 16 732 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями, количество активных коммерческих организаций с иностранными инвестициями увеличилось на 8,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из 999 зарегистрированных за январь-ноябрь коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями 33,1% действуют в сфере торговли, 26,8% - в сфере услуг, 12,1% - в строительстве, 10,7% - в промышленности, 4,8% - в связи, 12,5% - в других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 10% artıb

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