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В связи с пандемией предпринимателям оказана помощь в размере 113 млн манатов

В связи с пандемией предпринимателям оказана помощь в размере 113 млн манатов На 1 января текущего года из средств, выделенных по программе финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, пострадавших от пандемии, на банковский счет 107,4 тыс. налогоплательщиков перечислено 113 мл
Бизнес
9 марта 2022 г. 14:00
В связи с пандемией предпринимателям оказана помощь в размере 113 млн манатов

На 1 января текущего года из средств, выделенных по программе финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, пострадавших от пандемии, на банковский счет 107,4 тыс. налогоплательщиков перечислено 113 млн. 064,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

По данным, в связи с выплатой определенной части заработной платы наемным работникам из выделенных средств на банковский счет 25,2 тыс. налогоплательщиков перечислено 250 млн. 574,2 тыс. манатов.

Для того, чтобы пострадавшие от пандемии субъекты предпринимательства могли получить финансовую поддержку через свои личные электронные кабинеты, была подготовлена и введена в эксплуатацию форма заявки для "Программы финансовой поддержки в связи с пандемией".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pandemiya ilə bağlı sahibkarlara 113 mln manat yardım edilib

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