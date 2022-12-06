В Азербайджане в этом году в электронном виде выдано около 900 лицензий

В Азербайджане в этом году в электронном виде выдано около 900 лицензий

В этом году в Азербайджане в электронном виде выдано около 900 лицензий по 23 видам деятельности.

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В этом году в Азербайджане в электронном виде выдано около 900 лицензий по 23 видам деятельности. Как сообщает Report, об этом начальник отдела политики и регулирования развития предпринимательства министерства экономики Эльчин Ибрагимов заявил на церемонии закрытия проекта "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности". "Электронные лицензии выдаются с 2018 года. Все лицензии, выданные в этом году, были поданы в электронном виде. В настоящее время в силе более 10 тысяч лицензий. Ведется работа по их интеграции в электронную базу, уже 20% находятся в электронной базе. Наша цель состоит в том, чтобы лицензии выдавались как через Службу ASAN , так и через дома МСП”, - отметил он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram