В Азербайджане утверждены правила контроля над нерегламентированными товарами

Утверждены "Правила осуществления мер контроля в отношении товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов, на потребительских рынках".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила разработаны в соответствии с законом "О техническом регулировании". Согласно решению, меры надзора в отношении товаров, подпадающих под техническое регулирование и не соответствующих требованиям технических регламентов на потребительских рынках, осуществляются Государственным агентством антимонопольного и потребительского надзора при Президенте в соответствии с правилами. Проверки в сфере предпринимательства осуществляются в соответствии с законом "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей".