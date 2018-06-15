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    В Азербайджане уменьшили лимит на беспошлинный ввоз спиртных напитков и сигарет

    Это нашло отражение в дополнениях в Налоговый кодекс

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2 раза уменьшается объем спиртных напитков и в 3 раза сигарет, которые можно ввозить в страну без выплаты акцизного налога.

    Как сообщает Report, об этом говорится в изменениях, предложенных в Налоговый кодекс.

    Согласно информации, внесены изменения в статью 188.1 Налогового кодекса. 

    Таким образом, физические лица при ввозе в страну для личного пользования 1.5 литров алкогольных напитков и 200 штук сигарет, не будут платить госпошлину.

    До этого в страну можно было ввести без уплаты акцизного налога 3 литра спиртных напитков и 600 штук сигарет.

    Помимо этого, за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки установлена госпошлина в размере 0.08 манатов за марку, акцизных марок на сигареты – 0.05 манатов за марку. 

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