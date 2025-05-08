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В Азербайджане стартап-сертификаты получили 210 субъектов МСП

В Азербайджане стартап-сертификаты получили 210 субъектов МСП Количество малых и средних предприятий (МСП), получивших стартап-сертификаты, достигло 210.
Бизнес
8 мая 2025 г. 13:38
В Азербайджане стартап-сертификаты получили 210 субъектов МСП

Количество малых и средних предприятий (МСП), получивших стартап-сертификаты, достигло 210.

Об этом сообщили Report в KOBİA.

На очередном заседании Совета экспертов при KOBİA были рассмотрены 7 заявок от субъектов МСП, 4 из них были одобрены.

Сертификаты получили компания Smart Soft and Services, разработавшая автоматизированную платформу клиентской коммуникации и маркетинга, ООО Simic App за ИИ-платформу для бизнеса, ООО Mediatrends за интеллектуальную систему мониторинга и анализа медиа и ООО Builders and Realtors Unity, предложившая международную платформу снабжения и сетевого взаимодействия.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от налога на прибыль и подоходного налога, получаемых от инновационной деятельности, на срок три года с момента получения документа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Startap” şəhadətnaməsi almış KOB-ların sayı 210-a çatıb

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