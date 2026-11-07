Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 13:45
    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы

    Историческое здание мэрии столицы Перу Лимы подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Перу.

    Подсветка здания мэрии, расположенного на площади Пласа-де-Армас в историческом центре Лимы, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, цветами азербайджанского флага является символическим выражением дружбы и солидарности между двумя странами.

    Отметим, что здание мэрии будет подсвечено цветами флага Азербайджана в течение трех дней.

    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы
    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы
    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы
    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы
    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы

    8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Посольство Азербайджана Перу
    Фото
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Фото
    Lima City Hall illuminated in colors of Azerbaijani flag to mark Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

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