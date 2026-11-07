В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы

Историческое здание мэрии столицы Перу Лимы подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Перу.

Подсветка здания мэрии, расположенного на площади Пласа-де-Армас в историческом центре Лимы, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, цветами азербайджанского флага является символическим выражением дружбы и солидарности между двумя странами.

Отметим, что здание мэрии будет подсвечено цветами флага Азербайджана в течение трех дней.