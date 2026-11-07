İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:22
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Azərbaycan Respublikasının 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Perunun paytaxtı Limada şəhər meriyasının tarixi binası Azərbaycan Dövlət Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Perudakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş Limanın tarixi mərkəzində, Silahlar meydanında yerləşən meriya binasının Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılması iki ölkə arasında dostluq və həmrəyliyin rəmzi ifadəsidir.

    Qeyd edək ki, Meriya binası üç gün ərzində Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılacaq.

    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Zəfər Günü münasibətilə Limada şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    UNESCO 8 Noyabr - Zəfər Günü 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Zəfərə gedən yol Peru
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    В Лиме здание мэрии подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю Дня Победы
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    Lima City Hall illuminated in colors of Azerbaijani flag to mark Victory Day
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